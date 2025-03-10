Batman'da 'Ufkun Ötesinde' Sergisi Açıldı

Batman'da, Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından desteklenen 'Ufkun Ötesinde' sergisi düzenlendi.

Serginin açılışı Necat Nasıroğlu Külliyesi''nde yapıldı ve açılışa Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

Sergide Neler Var?

Sergide, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki gelişmelerini, görevde kullanılan ekipmanları, insanlı uzay misyonuna ait fotoğrafları, sinevizyon gösterimlerini ve etkileşimli alanları ziyaretçilerle buluşturuldu.

Özellikle astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda kullandığı kişisel eşyalar ve deneylerde kullandığı malzemeler de serginin en dikkat çekici bölümlerindendi.

Vali Canalp'ın Açıklamaları

Açılışta bir konuşma yapan Vali Canalp, ilkokuldan üniversite düzeyine kadar tüm öğrencilerin en yeni teknolojilerle bir arada olmasını istediğini belirtti. Canalp, "Geçen yıl 50 okulumuzda tasarım beceri atölyesi açmıştık. Bu sene 50 okulumuzda daha yapay zeka ile desteklenmiş yeni tasarım beceri atölyeleri inşa edeceğiz." dedi.

Milletvekili Nasıroğlu'nun Mesajı

AK Parti Milletvekili Nasıroğlu ise Batman için önemli bir sergide bulunduklarını vurgulayarak, gençlerin ufkunu açacak yeni teknolojilerin kentte sunulmasını istediklerini dile getirdi. "Bunu ilkokuldan üniversiteye kadar belli bir plan dâhilinde geliştiriyoruz. Gençlerimiz son derece zeki ve kabiliyetli. Onlara bu tür mekanları hazırlayarak, başarıları için zemin hazırlayacağız," ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar sergiyi gezdi. Sergi, bir ay boyunca ziyarete açık olacak.