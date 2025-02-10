Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında bir kişi tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanması için yoğun bir çalışma yürüttü.

Operasyon Detayları

Ekipler, bir şüphelinin üst aramasını gerçekleştirdikten sonra 460 paket halinde satışa hazır 600 gram skunk ve 8 bin 400 lira ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 460 paket halinde satışa hazır 600 gram skunk ile 8 bin 400 lira ele geçirildi.