Batman’da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Batman’da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken, bunlardan biri tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Operasyon çerçevesinde, kente hava ve kara yolu ile gelen iki şüphelinin üst ve çantalarında yapılan aramalar sonucu, 51 parça halinde 19 gram kokain ve 1 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi.

Adli Süreç

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarılan mahkeme sonucunda, zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İki şüphelinin üst ve çantalarında yapılan aramalarda, 51 parça halinde 19 gram kokain ve 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İki şüphelinin üst ve çantalarında yapılan aramalarda, 51 parça halinde 19 gram kokain ve 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.