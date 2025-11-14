Batman'da Yağmur Duası: Çiftçiler Kuraklık Endişesiyle Camilerde

Batman'da tüm camilerde yağmur duası

Batman'da uzun süredir yağışın görülmemesi üzerine İl Müftülüğü'nün çağrısıyla kent genelindeki tüm camilerde cuma namazı öncesi yağmur duası yapıldı.

İmamlar tarafından okunan duanın ardından cemaat, yağmur yağması için iki rekat namaz kıldı.

Çiftçiler ve vatandaşlar kuraklık endişesiyle toplandı

Kuraklığın etkisini günlük yaşamda hissettirmeye başladığı Batman'da, vatandaşlar ve çiftçiler cami avlularında bir araya gelerek ellerini semaya açtı. Ekili arazilerin suya ihtiyaç duyduğunu belirten çiftçiler, yağmurun gecikmesi halinde ürün kaybı yaşanabileceğini ifade etti.

Gençlerden yaşlılara birçok kişinin katıldığı yağmur duasında vatandaşlar, bölgedeki kuraklığın sona ermesi için dua ederek yağış temennisinde bulundu.

