Batman'daki Zincir Markette Yangın: 5 Kişi Kurtarıldı

Batman'da Yangın Paniği

Batman'da, Belde Mahallesi'nde yer alan bir zincir markette, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayın Kurban Bayramı dolayısıyla kapalı olan markette meydana gelmesi, durumu daha da kritik hale getirdi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Marketin içerisinden yayılan dumanı fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Yangın söndürme çalışmaları sırasında, marketin bulunduğu bodrum katta mahsur kalan 5 kişi, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde meydana gelen yangın, kontrol altına alındı.

Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler devam ediyor. Markette oluşan hasarın boyutu ise henüz belirlenemedi. Olay anında panik yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Batman’da bir zincir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler, yangına müdahale ederken marketin yer aldığı binada duman nedeniyle bulundukları katta mahsur kalan 5 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Batman’da bir zincir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler, yangına müdahale ederken marketin yer aldığı binada duman nedeniyle bulundukları katta mahsur kalan 5 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.