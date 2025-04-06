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Batman Valisi Canalp, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Batman Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:42
Batman Valisi Canalp, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Batman Valisi Ekrem Canalp'tan Anadolu Ajansı'na Kutlama

Batman Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 105. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Vali Canalp, bu özel günde yaptığı açıklamada, ajansın, Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız habercilik anlayışını temsil ettiğini vurguladı.

Hizmetleri Takdirle Karşıladı

Canalp, Anadolu Ajansı'nın, ülke içindeki ve dışındaki gelişmeleri izleyerek halkın doğru bilgiye ulaşmasına katkı sağladığını belirtti. "Anadolu Ajansı, Türk milletinin sesini dünyaya duyurmakta büyük bir rol oynamaktadır," diyerek ajansa olan minnettarlığını ifade etti.

105 yıldır yürüttüğü misyonla takdir toplayan Anadolu Ajansı'nın, gelecekte de habercilik alanında önemli bir yere sahip olacağına inandığını söyledi. Bu anlamlı gün, ajans çalışanlarının özverili çalışmalarını hatırlatırken, aynı zamanda gelecekteki hedefler için de bir motivasyon kaynağı olmuştur.

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