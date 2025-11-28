Bayburt’ta Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı: Yol Haritası Belirlendi
Vali Yardımcısı Yunus Coşkun başkanlığında toplantı gerçekleştirildi
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Yunus Coşkun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede izlenecek yol haritası tüm yönleriyle ele alındı.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen oturumda, ilgili kurum temsilcileri bağımlılık alanında yürütülen çalışmaları sunarak mevcut durum ve planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Sunumların ardından konuşan Yunus Coşkun, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaparak koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Toplantıya katılan kurum temsilcileri arasında Yeşilay Şube Başkanı Arif Akcan da yer aldı. Arif Akcan, Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından sunulan hizmetlere değinerek, vatandaşa yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.
