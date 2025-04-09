Bayburt'ta Kuvvetli Rüzgar Can ve Mal Güvenliğini Tehdit Ediyor

Bayburt'ta Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, akşam saatlerinde şiddetini artırarak kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde girilen avanslı rüzgar, bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu. Düşen çatı parçaları, rüzgarın etkisiyle etrafa savruldu. Olay, vatandaşlar arasında endişe yarattı.

Ayrıca, şiddetli rüzgar nedeniyle şehir genelinde zaman zaman elektrik kesintileri de yaşanıyor. Durum, kent halkı için ek zorluklar yaratmaya devam ediyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesini beklediklerini belirtse de, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bayburt'ta etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar kent merkezinde bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu.

Bayburt'ta etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar kent merkezinde bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu.