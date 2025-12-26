DOLAR
Bayburt’ta Regaip Kandili: Vali Mustafa Eldivan Ulu Camii'de Mevlid-i Şerif'e Katıldı

Bayburt'ta Ulu Camii'de düzenlenen Regaip Kandili Mevlid-i Şerif programına Vali Mustafa Eldivan, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 07:08
Bayburt'ta üç ayların habercisi Regaip Kandili, kentte derin bir manevi atmosferde kutlandı. Bayburt Müftülüğü tarafından kentin tarihi simgelerinden Ulu Camii'nde düzenlenen programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Mevlid-i Şerif ve dualar

Akşam namazının ardından başlayan programda din görevlileri Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi ve Mevlid-i Şerif okundu. Gecenin manevi atmosferinde, İslam âleminin birliği, ülkenin bekası ve huzuru için samimi dualar yapıldı.

Vali Eldivan'ın mesajı ve buluşma

Programın ardından cami çıkışında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Vali Mustafa Eldivan, halkın kandilini tebrik etti ve duygularını şöyle dile getirdi: "Mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili’ne ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu müstesna gecenin ilimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin."

Kandil programı, vatandaşlara sunulan ikramların ardından sona erdi.

