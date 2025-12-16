Bayburt'ta Yapı Malzemeleri Denetimi: PVC Kapı, Pencere ve Doğal Taş Üreticileri İncelendi

Bayburt'ta yapı malzemelerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi

PVC kapı-pencere ve doğal taş üretim tesisleri mercek altına alındı

Bayburt merkezli yapılan denetimlerde, PVC kapı, pencere ve doğal taş mamulü üretimi yapan iş yerleri kontrol edildi. Denetimler, Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü.

İncelemeler, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ve Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildi. Amaç, piyasaya sunulan ürünlerin güvenliği ile teknik düzenlemelere uygunluğunu sağlamak olarak açıklandı.

Denetimler kapsamında üretim tesislerinde CE işaretlemesi, uygunluk beyanları, teknik dosya içerikleri ve genel ürün güvenliği kriterleri detaylı şekilde incelendi.

Yetkililer, söz konusu denetimlerin devam edeceğini bildirdi ve piyasa gözetimi çalışmalarının düzenli şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

