Bayburtlu Salih Ayhan Milli Savunma Bakan Yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bayburtlu Salih Ayhan, Milli Savunma Bakan Yardımcılığına atandı; atama Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:36
Bayburtlu Salih Ayhan Milli Savunma Bakan Yardımcısı oldu

Bayburtlu Salih Ayhan Milli Savunma Bakan Yardımcısı oldu

Resmi Gazete ile yürürlüğe giren atama

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bayburtlu Salih Ayhan, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi ve Resmi Gazete’de yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığı üst yönetiminde gerçekleştirilen görev değişikliğinde, daha önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in bakan danışmanı olarak görev yapan Ayhan yeni görevine getirildi.

Atama sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ayhan, şu ifadelere yer verdi:

'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleri ile Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu göreve layık gören sayın cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, sayın bakanımız Yaşar Güler’e ve devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu şerefli vazifenin ifasında rabbim bizlere vatana, millete hayırla hizmet etmeyi nasip eylesin'

Atama, Bakanlık yönetiminde yeni dönemin işaretlerini verirken, Ayhan’ın rolü ve sorumlulukları önümüzdeki süreçte daha fazla gündeme gelecek.

BAYBURTLU SALİH AYHAN MİLLİ SAVUNMA BAKAN YARDIMCILIĞINA ATANDI

BAYBURTLU SALİH AYHAN MİLLİ SAVUNMA BAKAN YARDIMCILIĞINA ATANDI

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arpaçay'da KÖYDES Toplantısı: 2025 Çalışmaları ve 2026 Yatırım Planı Görüşüldü
2
Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta çarpışma: 1 yaralı
3
Samandağ'da Hapis Cezasıyla Aranan A.Y. Tutuklandı — 2.68 gram Esrar Ele Geçirildi
4
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
5
Akpınar Köyü'nde 7/24 Güvenlik: 14 Kamera ile İzleme
6
Özalp’te Kulaklı Orman Baykuşu (Asio otus) görüntülendi
7
Yenice'de anne ayı ve iki yavrusu Menderes Caddesi'nde görüntülendi

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali