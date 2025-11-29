Bayburtlu Salih Ayhan Milli Savunma Bakan Yardımcısı oldu

Resmi Gazete ile yürürlüğe giren atama

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bayburtlu Salih Ayhan, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi ve Resmi Gazete’de yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığı üst yönetiminde gerçekleştirilen görev değişikliğinde, daha önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in bakan danışmanı olarak görev yapan Ayhan yeni görevine getirildi.

Atama sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ayhan, şu ifadelere yer verdi:

'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleri ile Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu göreve layık gören sayın cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, sayın bakanımız Yaşar Güler’e ve devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu şerefli vazifenin ifasında rabbim bizlere vatana, millete hayırla hizmet etmeyi nasip eylesin'

Atama, Bakanlık yönetiminde yeni dönemin işaretlerini verirken, Ayhan’ın rolü ve sorumlulukları önümüzdeki süreçte daha fazla gündeme gelecek.

