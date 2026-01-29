Bayındır'da Kurumlar Arası Voleybol Şenliği: Fikstür Çekimi Tamamlandı

Turnuva programı ve eşleşmeler netleşti

Bayındır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenecek Kurumlar Arası Voleybol Şenliği öncesinde fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Turnuvaya katılacak kurum takımlarının temsilcilerinin katılımıyla yapılan çekimde, müsabaka eşleşmeleri ve turnuva programı belirlendi. Organizasyon yetkilileri, fikstür sonucu ve program takvimine dair teknik detayları takım temsilcileriyle paylaştı.

Yetkililer etkinliğin kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmeyi, sporun yaygınlaşmasını sağlamayı ve çalışanlar arasında kaynaşmayı hedeflediğini ifade etti. Katılımcı ekipler ve izleyiciler için organizasyon hazırlıklarının sürdüğü belirtildi.

Kurumlar Arası Voleybol Şenliği'nin önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi.

