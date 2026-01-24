Pandemi İhmali Influenza ve Viral Enfeksiyonları Yaygınlaştırdı: Uzman Uyardı

Pandemi Korunma İhmali Viral Enfeksiyonları Artırdı

Medicana Sağlık Grubu Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, son iki aydır mevsimsel nedenlerle solunum yolu virüs enfeksiyonlarının yaygın ve ağır seyrettiğine dikkat çekti. Kılıç, "Pandemi döneminde ciddiyetle uyguladığımız korunma yöntemlerini ihmal ettiğimiz için, özellikle influenza olmak üzere viral enfeksiyonlar çok yaygın görülmektedir" dedi.

Artışın nedenleri

Medicana International Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, influenza enfeksiyonlarının önceki sezonlara göre daha yaygın ve ağır seyrettiğini vurguladı. Kılıç, Ekim ayında okulların açılması, havaların soğuması ve kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasının gribal enfeksiyonların artmasını normal karşıladığını hatırlattı.

Kılıç, artışın başlıca nedenlerini şöyle özetledi: "Bu seviyede bir salgının ortaya çıkmasının nedenlerinden biri; maske, mesafe ve el hijyeni gibi koruyucu önlemlerin unutulması ve göz ardı edilmesidir. Ayrıca mutasyona uğramış, hastalandırıcılığı ve bulaştırıcılığı artmış virüslerin vücut tarafından yeterince tanınamaması da etkili olmaktadır. Aşılar koruyucu olmakla birlikte, yoğun virüs maruziyetinde aşının koruyuculuğu azalabilmektedir. Aşılar bir önceki yılın virüslerine göre hazırlandığı için bu virüslere karşı bağışıklık sağlarken, yeni mutasyona uğramış virüsleri vücudumuz yeterince tanıyamayabilmektedir. Bu nedenlerle ABD, İngiltere ve Japonya’da virüs mevsiminden yaklaşık bir ay önce yayılmaya başlamış, güney yarımkürede ise bir ay daha geç sonlanarak üç aylık hastalık sezonu beş aya çıkmıştır. Küresel yaygınlığa paralel olarak ülkemizde de vakalar geniş kitleler arasında uzun ve ağır seyretmektedir."

Covid mi, influenza mı?

Kılıç, mevcut virüs dağılımına ilişkin değerlendirmesinde, "Bu sezon üst solunum yolu enfeksiyonları genel olarak toplumun ‘grip’ olarak adlandırdığı semptomlarla seyretmektedir. Bunun nedeni; influenzanın yaygın görülmesi, Covid-19 virüsünün hala mevsimsel bir virüse dönüşmemiş olması ve yıl boyunca etkisini sürdürmesidir. Ayrıca bu yıl özellikle 5 yaş altı çocuklar ve yaşlılarda, akciğer bağışıklığının tamamen ortadan kalkmamış olması nedeniyle daha ağır tablolarla karşılaşmaktayız. Son 1-1,5 aydır influenza çok yaygın olsa da Covid-19 hala varlığını sürdürmektedir. Buna ek olarak RSV gibi diğer üst solunum yolu virüsleri de görülmekte olup, tüm bu virüslerin semptomlarının birbirine çok yakın olması tanıda karmaşaya neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Korunma ve aşı önerileri

Dr. Kılıç, pandemide uygulanan önlemlerin hızla unutulduğunu belirterek standart korunma yöntemlerinin önemini vurguladı. Semptomatik tedavi uygulandığını, influenzaya yönelik antiviral ilacın bulunduğunu ancak bunun kesin çözüm olmadığını aktardı. İnfluenza A için aşı hakkında Kılıç, "Son iki aydır hastanelere en fazla başvuru nedeni olan influenza A virüsüne karşı ise, her şeye rağmen yaklaşık yüzde 70 koruyuculuk sağlayan aşı en önemli korunma yöntemidir. Mutasyona uğramış virüsle hastalanılsa bile aşı, hastalığın daha hafif ve daha kısa sürede geçirilmesine yardımcı olmaktadır. Aşı, ekim ayından itibaren her zaman yaptırılabilir ve halen yapılabilmektedir" dedi.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

Kılıç, alınacak basit önlemlerin hem bulaşmayı hem de hastalığın şiddetini azaltacağını belirtti: "Çocuğunuz hastaysa siz maske kullanabilirsiniz, yemek yerken ya da konuşurken daha dikkatli olabilirsiniz. Aynı ortamı paylaşırken sık havalandırma yapmak ve el hijyenine özen göstermek önemlidir."

Ancak aşağıdaki durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı: üç gün istirahat ve ateş düşürücüye rağmen ateşin düşmemesi, nefes darlığı, göğüste baskı hissi veya ağrı, bilinç bulanıklığı ve sıvı alamama. Ayrıca diyabet, kronik akciğer, kalp, böbrek ve karaciğer hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılanmış romatizmal hastalar ve kanser tedavisi görenlerin gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini ifade etti.

