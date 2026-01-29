Afyonkarahisar'da Köpek Maması Hammaddesi Tesisinde Denetim

Afyonkarahisar’da köpek maması hammaddesi üretim tesisinde denetim yapıldı. Denetim Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Denetimin Kapsamı ve Hedefi

Gerçekleştirilen denetimin ardından kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler paylaşıldı:

"İl müdürlüğümüz teknik ekiplerince İlimizde faaliyet gösteren ve üretiminin büyük bir kısmını ihracata yönlendiren köpek çiğneme ürünü üretim tesisinde resmi kontrol gerçekleştirilmiştir. İthal edilen hayvansal yan ürünlerin işletmeye girişinden, yüksek katma değerli birer ihraç ürünü olarak çıkışına kadar olan tüm yolculuğunu, kurum olarak adım adım takip ediyoruz. Amacımız hem yerli kaynaklarımızı hem de ithal girdilerimizi en güvenilir yöntemlerle işleyerek, ilimizin ihracat gücünü korumak ve geliştirmektir"

