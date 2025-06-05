Bayram Tatilinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Yoğunluk Başladı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk yaşanmaya başladı. Özellikle Bursa kesiminde, İzmire doğru giden yolda zaman zaman akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

4 günlük bayram tatili için tatile çıkanların yarattığı hareketlilik, yolların her noktasında hissedilirken, emniyet ve jandarma ekipleri tatilcilerin güvenli seyahat etmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Yollardaki yoğunluk, dron kullanılarak havadan kaydedildi. Tatilcilerin tıkanıklık yaşamadan seferlerini gerçekleştirmeleri amaçlanıyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.