BBP Başkanı Destici'den Asgari Ücret Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici'den Önemli Açıklamalar

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında asgari ücret ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"Asgari ücret yıl sonu gerçekleşecek enflasyonun bir puan altında bile olsa biz buna karşıyız" diyen Destici, 2025 yılı için belirlenecek asgari ücret hakkında net bir duruş sergiledi.

Cumhuriyet Bayramı Vurgusu

Toplantıda Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayan Destici, Cumhuriyet'in milletin tarih sahnesindeki varoluş mücadelesinin önemli bir simgesi olduğunu ifade etti.

Esenyurt'taki Gözaltı Olayı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütüyle bağlantılı bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alınması hakkında konuşan Destici, bu durumla ilgili daha önce uyarılarda bulunduklarını belirtti. "Kent Uzlaşısı adı altında bir işbirliği sürecinin sonucunda bu durumu daha önce defalarca dile getirdik. 'Terörden yargılananlar aday olamasınlar' düzenlemesini savunduk," şeklinde konuştu.

Asgari Ücrette Artış Önerisi

2025 yılı asgari ücretinin yılı sonu enflasyonuna göre belirlenmesini eleştiren Destici, "Eğer enflasyon %45 ise asgari ücreti en az %45 artırmalısınız. Eğer %50 ise, %50 artıracaksınız. Enflasyon ne olursa olsun, bu durum geçerli olacak. Aynı durum emekliler için de geçerlidir," dedi. Ayrıca emeklilere enflasyon artışının yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Emeklilere en az 5 bin lira refah payı verilmelidir," ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.