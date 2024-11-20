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BBP Genel Başkanı Destici: CHP, PKK'nın Siyasi Uzantısına Sahip Çıkıyor

Destici, İçişleri Bakanlığının yasalara uygun hareket ettiğini belirterek CHP'yi eleştirdi. Basın toplantısında önemli konulara değindi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:57
BBP Genel Başkanı Destici: CHP, PKK'nın Siyasi Uzantısına Sahip Çıkıyor

Destici'den Sert Eleştiriler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığının anayasa ve yasalara uygun şekilde hareket ettiğini ifade eden Destici, CHP'nin grup başkanvekili, genel başkan yardımcısı ve milletvekillerinin PKK'nın siyasi uzantısı DEM'e sahip çıktığını vurguladı.

Teğmenlerin Yemin Töreni Tartışmaları

Destici, teğmenlerin yemin töreninin kamuoyunda gündeme taşınmasının yanlış olduğunu belirtti. "Geçmişte harp okulu eliyle darbe girişimlerine kalkışanlarla, harp okullarımızı bir ajan teşkilatının yuvası haline getirmeye çalışanların, biçimleri farklı olsa da maksatları ve mahiyetleri açısından aralarında hiçbir fark yoktur." diyerek, ordunun ve güvenlik kuruluşlarının siyasi tartışmaların nesnesi olmaması gerektiğini ifade etti.

Kuvözdeki Bebekler ve Ceza Reformu

“Yenidoğan çetesi”ne dair de açıklamalar yapan Destici, ceza ve infaz sisteminde köklü ve kapsamlı değişiklikler yapılması gerektiğini vurguladı. Destici, "Kuvözdeki bebeklerimize kıyan hainleri de çocuklarımıza musallat olan sapıkları da hak ettikleri cezalarla yüzleştirmeliyiz." dedi.

Gerginlik ve Kınama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan gerginlik hakkında yöneltilen bir soruya Destici, "Bu çirkinliğin, vandallığın yaşanmasını üzüntüyle takip ettik." yanıtını verdi ve yaşananları kınadı.

Sahiplenme ile İlgili Açıklamalar

CHP'nin DEM'li belediye başkanlarına sahip çıktığını belirten Destici, "İçişleri Bakanlığı durup dururken mi kayyum atamıştır? Yüzlerce belediyesi vardır DEM'in, niye 4 tanesine atamıştır?" diyerek, anayasaya bağlı hareket edildiğini bir kez daha dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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