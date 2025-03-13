BBP Genel Başkanı Destici: 'Cumhur İttifakı'na Güveniyoruz, Ama Terör Örgütlerine Değil'

BBP Genel Başkanı Destici, İftarda Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da bir otelde düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Destici, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'na yönelik güvencelerini dile getirdi.

Güven Olmadan Mücadele Olmaz

Destici, "Büyük Birlik Partisi olarak evet Cumhur İttifakı ortaklarımızın niyetinden, abdestinden şüphemiz yok ama biz karşımızdakilere güvenmiyoruz. Terör örgütüne güvenmiyoruz, terör örgütünün uzantılarına güvenmiyoruz." ifadelerini kullandı. Terörle mücadele konusundaki kararlılığını da vurgulayarak, müzakere değil, mücadele vurgusu yaptı.

Türkiye'nin Yükselen Etkisi

Türkiye'nin bölgesel ve küresel olarak yükselen etkinliğine de dikkat çeken Destici, "Dışarıya çıktığınızda Türkiye'nin büyüklüğünü çok net bir şekilde görebiliyorsunuz" dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği ile ilgili değerlendirmelerini desteklediğini belirtti.

Terörle Mücadele Stratejisi

PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla ilgili Destici, "Biz kurulduğumuzdan beri aynı noktadayız. Terörle, teröristle müzakere olmaz. Mücadele edilir ve mücadele edilerek terör bitirilir." şeklinde konuştu.

Sokak Hayvanları ile İlgili Yasal Düzenlemeler

Sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenlemeler hakkında da açıklamalarda bulunan Destici, özellikle CHP'li belediyelerin direnişini eleştirdi. "Kanun tereddütsüz uygulanmalı ve uygulamayanlar hakkında mutlaka yasal işlem yapılmalıdır." dedi.

İmamoğlu'nun Adaylık Süreci

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim çalışmalarına dair eleştirilerde de bulunan Destici, İmamoğlu'nun İstanbul'u ihmal ettiğini ve cumhurbaşkanı adaylığını ön planda tuttuğunu savundu. Destici, İstanbulluların İmamoğlu'na hesap sorması gerektiğini ifade etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da bir otelde basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. İftardan sonra konuşma yapan Destici, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da bir otelde basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. İftardan sonra konuşma yapan Destici, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.