BBP Genel Başkanı Destici'den TUSAŞ'a Terör Saldırısına Lanet

Destici, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısını vehement bir şekilde lanetledi.

“Bu Saldırı Savunma Sanayimizi Durduramaz”

Basın mensuplarının önünde yaptığı açıklamada, "TUSAŞ'a, Türkiye'nin savunma sanayisinin kalbine yapılmış bu hain ve kahpe terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz" dedi. Destici, bu tür saldırıların, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesini asla engelleyemeyeceğini vurguladı.

Azim ve Kararlılıkla İlerleyeceğiz

Mustafa Destici, Türkiye'nin bu olayın öncesinden daha büyük bir azim ve kararlılıkla savunma sanayisinde yoluna devam edeceğini dile getirdi. Ayrıca, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa temennisinde bulundu.