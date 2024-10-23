BBP Genel Başkanı Destici'den TUSAŞ'taki Terör Saldırısına Tepki

Destici'den Sert Açıklamalar

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına dair açıklamalarda bulundu.

Saldırıyı Kınadı

Ankara'nın Kahramankazan bölgesinde meydana gelen bombalı ve otomatik silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı büyük bir üzüntü ve öfkeyle karşıladığını dile getiren Destici, "Bu kahpe saldırıyı gerçekleştiren piyonları ve arkasındaki güçleri lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Şehitlere Rahmet, Yaralılara Şifa Diledi

Mustafa Destici, aynı zamanda saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar temennisinde bulundu.

Savunma Sanayisine Vurgu

BBP Genel Başkanı, "Bu tür hain saldırılarla Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerleyişini durduracaklarını zannedenler asla başaramayacaklardır" şeklinde konuşarak, ülkenin savunma sanayisine karşı yapılan hamlelerin boşuna olduğunu belirtti.