Hasan Ali Kayabaşı, Erzurum Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Seçildi

Erzurum Ziraat Mühendisleri Odası genel kurulunda 371 üyeden tüm oyları alan Hasan Ali Kayabaşı yeni başkan oldu; tarım ve meslek hakları önceliklenecek.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 14:09
Hasan Ali Kayabaşı, Erzurum Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Seçildi

Hasan Ali Kayabaşı Erzurum Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Oldu

Erzurum Ziraat Mühendisleri Odası genel kurul toplantısı yapıldı. 371 üyenin bulunduğu seçimde tüm oyları alan Hasan Ali Kayabaşı yeni başkan olarak seçildi.

Seçim ve Katılım

Oda başkanlık seçimi, üyelerin yoğun katılımıyla, demokratik bir ortamda gerçekleştirildi. Meslektaşlar oylarını kullanarak yeni dönem yönetimini belirledi.

Gündemdeki Konular

Seçim sürecinde mesleki sorunlar, tarım politikaları ve ziraat mühendislerinin sahadaki rolü ön plana çıktı. Hasan Ali Kayabaşı, tarımsal üretimin geliştirilmesi, çiftçilerin desteklenmesi ve mesleki hakların güçlendirilmesine yönelik projelerini üyelerle paylaştı.

Sayaç ve Yeni Yönetim

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yapılan sayım sonucunda yeni başkan ve yönetim kurulu belli oldu. Yetkililer, sürecin birlik ve beraberlik içinde geçtiğini vurgulayarak yeni yönetime başarı dileklerinde bulundu.

Yeni dönemde Ziraat Mühendisleri Odası’nın, tarım sektörünün gelişimi ve meslektaşların haklarının korunması adına çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.

