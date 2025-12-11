Torbalı'da 'miras' cinayeti: Anne, baba ve ağabeyi öldürüp intihar süsü verdi

İzmir'in Torbalı ilçesinde 24 Ekim'de meydana gelen ve ilk başta intihar süsü verilen aile katliamı, polis ve kriminal ekiplerinin titiz çalışmasıyla miras amaçlı işlenmiş bir cinayet olarak ortaya çıktı.

Olayın ayrıntıları

Olay, Muratbey Mahallesi'ndeki bir ikamette gerçekleşti. Yapılan incelemede; Sadi Avcı (67) ve eşi Hatice Avcı (54)'nın farklı odalarda, Mehmet Avcı (33)'nin ise salon kısmında başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmede, Mehmet Avcı'nın anne ve babasını öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği şüphesi üzerinde duruldu.

Soruşturma ve deliller

Olay yerine intikal eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki duruş ve suç aletinin konumundan şüphelenerek özel bir ekip kurdu. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; İstihbarat, Olay Yeri İnceleme ve İzmir Kriminal Bölge Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yaptı.

İlçe genelinde ve İzmir merkezde bulunan yaklaşık 20 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile 60 güvenlik kamerasından elde edilen toplam 1.200 saati aşkın görüntü saniye saniye incelendi. Teknik ve fiziki takipler sonucunda olayın şüphelisi olarak M.A. (31) mercek altına alındı.

İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün dijital incelemesinde, şüphelinin video paylaşım sitesi üzerinden "tabanca ses desibel seviyeleri" hakkında aramalar yaptığı ve cinayeti planladığına dair veriler elde edildi.

İşleyiş ve motivasyon

Soruşturma bulguları, şüphelinin önce evde yalnız olan annesini, ardından eve çağırdığı babasını ve son olarak eve gelen ağabeyini öldürdüğünü gösterdi. Şüphelinin, ağabeyinin bulunduğu odayı düzenleyerek olaya "cinnet ve intihar" görüntüsü verdiği, tabancadaki parmak izlerini sildiği ve dikkat çekmemek için olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan M.A. (31)'nın maddi sıkıntı içinde olduğu ve mirası tek başına almak amacıyla cinayetleri işlediğinin belirlendiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili diğer gözaltına alınan şüphelilerden S.A. (31) emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, T.B. (28) ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

GÖZALTINA ALINAN M.A TUTUKLANIRKEN, DİĞER 2 KİŞİ SERBEST KALDI