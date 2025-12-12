DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,09 0,15%
ALTIN
5.953,37 -1,73%
BITCOIN
3.937.991,97 -0,76%

Gebze Şehitliği’nde Kapsamlı Bakım ve Onarım

Gebze Belediyesi ekipleri, Gebze Şehitliği'nde kapsamlı bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışması yaparak alanı ziyaretçilere hazır hale getirdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:07
Gebze Şehitliği’nde Kapsamlı Bakım ve Onarım

Gebze Şehitliği’nde Kapsamlı Bakım ve Onarım

Çalışmanın Detayları

Gebze Belediyesi ekiplerince ilçedeki Gebze Şehitliğinde kapsamlı bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehitlik alanındaki ağaçların mevsimsel budamasını yaptı. Zamanla yıpranan çimler yenilendi ve alan genel temizliğe tabi tutuldu.

Yürütülen çalışmalar, şehitlik alanını ziyaretçiler için daha düzenli ve saygılı bir görünüme kavuşturdu. Belediye yetkilileri, bakım ve onarım faaliyetlerinin yıl boyunca periyodik aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

GEBZE BELEDİYESİ EKİPLERİNCE İLÇEDEKİ ŞEHİTLİKTE KAPSAMLI BAKIM, ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME...

GEBZE BELEDİYESİ EKİPLERİNCE İLÇEDEKİ ŞEHİTLİKTE KAPSAMLI BAKIM, ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

GEBZE BELEDİYESİ EKİPLERİNCE İLÇEDEKİ ŞEHİTLİKTE KAPSAMLI BAKIM, ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME...

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca Gölü’nde kaçak borular, sazlık kesimi ve kıyı işgalleri
2
Elazığ'da 5 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
3
İsrail'den Lübnan'a Son 4 Günde İkinci Saldırı: Ateşkes İhlali
4
Yakın Doğu Üniversitesi'nden KKTC Merkezi Cezaevi'nde Kadın Mahkûmlara Sağlık, Psikoloji ve Sanat Atölyeleri
5
Sultangazi'ye "Avrupa Spor Şehri" Ünvanı
6
Aksaray'da Hollanda'dan Gelen Uyuşturucu Operasyonu: Buzdolabında Kokain, Gardıropta Tabanca
7
Başkan Yılmaz Kurtuluş Caddesi'nde: Esnaf ve Mahalle Ziyareti

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?