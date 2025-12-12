Gebze Şehitliği’nde Kapsamlı Bakım ve Onarım

Çalışmanın Detayları

Gebze Belediyesi ekiplerince ilçedeki Gebze Şehitliğinde kapsamlı bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehitlik alanındaki ağaçların mevsimsel budamasını yaptı. Zamanla yıpranan çimler yenilendi ve alan genel temizliğe tabi tutuldu.

Yürütülen çalışmalar, şehitlik alanını ziyaretçiler için daha düzenli ve saygılı bir görünüme kavuşturdu. Belediye yetkilileri, bakım ve onarım faaliyetlerinin yıl boyunca periyodik aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

