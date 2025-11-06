Samsun Ekim Trafik Bilançosu: 7 Ölü, 733 Yaralı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, Samsun'da ekim ayında trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle meydana gelen kazalar can kayıpları ve yaralanmalara yol açtı.

İl bazında kaza verileri

Polis sorumluluk bölgesi: Ekim ayında 491'i ölümlü-yaralanmalı ve 637'si maddi hasarlı olmak üzere toplam 1.128 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 6 kişi olay yerinde can verdi.

Jandarma sorumluluk bölgesi: 87 trafik kazasında 1 kişi öldü, 88 kişi yaralandı.

Sonuç olarak Samsun genelinde ekim ayında toplam 1.215 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 733 kişi yaralandı.

11 Aylık Dönem

2025 yılının 11 aylık döneminde polis bölgesinde 33 kişi, jandarma bölgesinde 8 kişi hayatını kaybetti. Toplamda 41 ölüm kaydedildi.

Türkiye Genelinde Ekim 2025

2025 yılı ekim ayında Türkiye genelinde 61.292 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 282 kişi hayatını kaybetti.

