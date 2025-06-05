BDT Hükümet Başkanları Duşanbe'de Toplandı

Ağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Hükümet Başkanları (Başbakanlar) Konseyi, dönem başkanı Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirildi. Toplantıya Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda'nın liderliğinde, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Belarus Başbakanı Aleksandr Turçin, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Hocamurat Geldimuradov ve BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev katıldı.

Toplantı öncesi katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi. Kırgızistan hükümetine göre, Kasımaliyev, Kırgızistan ile BDT ülkeleri arasındaki ticaret hacminin geçen yıl %10 arttığını ve bu oranın toplam ticaret hacminin %37,4'ünü oluşturduğunu ifade etti. İhracatın %48,2, ithalatın ise %34 olduğu belirtildi.

Rus hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Mişustin, 2024 yılında Rusya'nın ticaret cirosu içinde BDT ülkelerinin payının %15,5’i aştığını duyurdu. Mişustin, mevkidaşlarını Ekaterinburg'ta 7-10 Temmuz'da düzenlenecek "İnnoprom" Sanayi Fuarı'na ve 24-26 Temmuz'da Altay'da yapılacak ekoloji ve doğa koruma konferansına davet etti.

Azerbaycan hükümetinin açıklamasında Asadov, insani yardım işbirliğini belirtirken, bu yıl 28 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Gence ve diğer şehirlerde 3. BDT Oyunlarının gerçekleşeceğini hatırlattı. Ayrıca Azerbaycan'ın BDT ülkeleri ile ticaret ve ekonomik bağları genişletmeye önem verdiğini belirtti.

Kazakistan hükümeti ise Bektenov aracılığıyla, karşılıklı ticaretin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ve 2024 yılında BDT ülkeleriyle ticaret cirosunun %1,2 artarak 37,3 milyar dolara ulaşacağını duyurdu.

Toplantıda, "Ağır Mühendislik Endüstrilerinin Geliştirilmesinde İşbirliği Anlaşması" imzalandı. Bu anlaşma, sanayi sektöründe bilgi paylaşımı, nitelikli personel eğitimi ve üretim süreçlerinin modernizasyonu gibi hedeflerle yeni işbirlikleri geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

BDT Hükümet Başkanları Konseyi'nin bir sonraki toplantısının 30 Eylül'de Belarus’un başkenti Minsk'te yapılması kararlaştırıldı.

BDT toplantısında ayrıca Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, BDT üyesi ülkelerin başbakanları ile bir araya gelerek çok taraflı işbirliğini güçlendirme konularında fikir alışverişinde bulundu. Rahman, güvenlik alanındaki işbirliğinin önemine de dikkat çekti.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Hükümet Başkanları (Başbakanlar) Konseyi Toplantısı, dönem başkanı Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de yapıldı. Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda'nın başkanlığındaki toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Belarus Başbakanı Aleksandr Turçin, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Hocamurat Geldimuradov ve BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev katıldı. Katılımcılar, toplantı öncesi aile fotoğrafı çektirdi.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Hükümet Başkanları (Başbakanlar) Konseyi Toplantısı, dönem başkanı Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de yapıldı. Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda'nın başkanlığındaki toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Belarus Başbakanı Aleksandr Turçin, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Hocamurat Geldimuradov ve BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev katıldı. Katılımcılar, toplantı öncesi aile fotoğrafı çektirdi.