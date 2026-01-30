Tokyo Camii’nin Halıları 26 Yıl Sonra Yeniden Demirci’de Dokundu

Tokyo Camii’nin 2000 yılında döşenen halıları, 26 yıl sonra yeniden Manisa Demirci’de dokunup yaklaşık 800 m² olarak Tokyo’ya gönderildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:52
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:52
Japonya’nın başkenti Tokyoda 2000 yılında ibadete açılan ve halıları Manisa’nın Demirci ilçesinde dokunan Tokyo Camiinin yeni halıları, 26 yıl aradan sonra yeniden Demirci’de üretildi.

Desen ve üretim tamamlandı, döşeme başladı

Cami ve otel halıcılığında Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olan Demircide, tarihi camiler ve farklı mabetler için özel halı üretimi yapılıyor. Tokyo Camii’nin yenilenen halıları için Demirci’de desen ve dokuma çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 800 metrekarelik cami halısı Tokyo Camii’ne gönderildi ve döşeme çalışmalarına başlandı. El emeği ve geleneksel dokuma teknikleriyle hazırlanan halının Ramazan ayı öncesinde tamamen döşenerek ibadete hazır hale getirileceği bildirildi. Tokyo Camii için yeniden Demirci’nin tercih edilmesi, ilçenin halıcılık alanındaki uluslararası önemini yeniden gösterdi.

Özkul Halı’dan açıklama

Özkul Halı Firması yöneticisi Ali Rıza Özkul, Tokyo Camii için 2000 yılında dokunan halının yıllar sonra yenilenmesine karar verildiğini belirterek, "2000 yılında Tokyo Camii’ne uyguladığımız aynı renk ve desenli halıyı yeniden dokuduk. Kullanılan desen Osmanlı dönemine ait Rumi deseni. Bu desen Ayasofya Camii’nde de kullanılmıştır" dedi.

Renk düzenlemesinde ördekbaşı yeşil ve ayak basma alanlarında bordo rengin tercih edildiğini aktaran Özkul, yün boyamada ise en kaliteli reaktif boyaların kullanıldığını ifade etti. Demirci’de dokunan halıların kalite açısından kendini kanıtladığını vurgulayan Özkul, "Üretimlerimiz yüzde 100 yün ve tamamen doğal malzemelerle yapılıyor. Tokyo Camii’nde kullanılan halının metrekare ağırlığında 4,5 kilogram yün kullanıldı. Zelanda yünü karışımlı bu halılar, gramaj olarak en uygun olduğu için yıllardır tercih ediliyor" diye konuştu.

Demirci ürünleri tarihi camilerde

Demirci’de dokunan halıların Türkiye’de birçok tarihi camide kullanıldığını belirten Özkul, Ayasofya-i Kebir Câmi-i Şerifi, Süleymaniye Camii, Eminönü Yeni Camii, Sivas Divriği Ulu Cami ve Edirne Selimiye Camiinin halılarının da Demirci’de dokunduğunu söyledi.

Yangın ve güveye karşı özel özellikler

Demirci halılarının alev almaz ve yanmaz özelliğine dikkati çeken Özkul, "Kullanılan özel yün ve dokuma sistemi sayesinde cami ve otel halılarımız alev almaz ve yanmaz özelliktedir. Ayrıca yünün harmanlanması ve dokumada uyguladığımız özel yöntemle güve yemez özelliğe sahip olan halılarımız, uzun yıllar camilerimizi ve otelleri süslemektedir" ifadelerini kullandı.

