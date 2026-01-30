MUSKİ’den Gökgedik’e Yeni Sondaj Kuyusu — 31 Kuyuyla 7 milyon 758 bin ton ilave su

MUSKİ, Yatağan Gökgedik Mahallesi’nde sondaj kuyusu çalışmalarını tamamladı; il genelinde açılan 31 kuyu ile 7 milyon 758 bin ton ilave su sağlandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:50
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:50
MUSKİ’den Gökgedik’e Yeni Sondaj Kuyusu — 31 Kuyuyla 7 milyon 758 bin ton ilave su

MUSKİ’den Yatağan Gökgedik Mahallesi’ne yeni sondaj kuyusu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Yatağan ilçesi Gökgedik Mahallesi’nde başlattığı sondaj kuyusu çalışmalarını başarıyla tamamladı. Projenin sisteme dahil edilmesiyle, özellikle yaz aylarında iklim kaynaklı su kesintilerinin önlenmesi hedefleniyor.

İl genelinde açılan kuyularla 7 milyon 758 bin ton ilave su sağlandı

MUSKİ, 2025 yılı içinde il genelinde toplam 31 adet sondaj kuyusu açtı. Açılan kuyularla mahallelerin içme suyu sistemlerine, yaklaşık 3 bin 100 adet olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek hacme denk gelen 7 milyon 758 bin ton ilave su aktarıldı. Yatağan Gökgedik’te tamamlanan sondajda borulama işlemleri sürüyor; üç günlük pompa denemesinin ardından işletilebilir debi belirlenecek ve kuyu sisteme alınacak.

Sondaj çalışmalarıyla mahallelere kalıcı çözümler

Başkan Ahmet Aras’ın içme ve kullanma suyu altyapısını güçlendirme talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, Eylül 2025 itibarıyla 25. Etap sondaj ihalesi de gerçekleştirildi ve farklı mahallelerde çalışmalar devam ediyor. Yapılan etütlerle ihtiyaç belirlenen bölgelerde sondaj kazıları tamamlanıyor; kuyularda borulama ve pompa testleri ile işletilebilir debi değerlendiriliyor. Bu adımlar, mevcut su kaynaklarını destekleyerek yaz aylarındaki su sıkıntılarını azaltmayı ve vatandaşlara kesintisiz su temini sağlamayı amaçlıyor.

Muhtar ve mahalle sakinlerinden memnuniyet

Gökgedik Mahallesi Muhtarı Erdoğan Kocabıyık, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti şöyle aktardı: "Mahallemizde yaz aylarında su yetersizliği yaşanıyordu, özellikle üst kesimlerde ciddi sıkıntılar vardı. Taleplerimizi ilettik, ekipler kısa sürede geri dönüş sağladılar ve sahada incelemelerde bulundular. Projenin ardından kuyuyu mahallemize kazandırdılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a, MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül’e ve sahada görev yapan tüm MUSKİ personeline mahallem adına teşekkür ediyorum."

Gökgedik sakini Mehmet Kocabıyık da sürecin hızlı ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ben 25 yaşındayım, kendimi bildim bileli yaz aylarında su sıkıntısı çekiyorduk; özellikle yüksek kesimlere su ulaşmıyordu. Muhtarlığa ilettiğimiz taleplere hızlı dönüş alındı, çalışmalar başladı ve kuyu tamamlandı. İnanıyoruz ki yapılan kuyu sayesinde sorunlarımız tamamen çözülecek. Bu sıkıntının sona ermesine öncülük eden Başkan Ahmet Aras’a, MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül’e ve emeği geçen tüm MUSKİ personeline çok teşekkür ederim" dedi.

MUSKİ’DEN YATAĞAN GÖKGEDİK MAHALLESİ’NE YENİ SONDAJ KUYUSU

MUSKİ’DEN YATAĞAN GÖKGEDİK MAHALLESİ’NE YENİ SONDAJ KUYUSU

MUSKİ’DEN YATAĞAN GÖKGEDİK MAHALLESİ’NE YENİ SONDAJ KUYUSU

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de 'Anne Ulaşım Kartı' 2025'te Bin 16 Anneye Destek
2
İzmir'de Rahim Ağzı Kanseri ve HPV Aşısı Farkındalığı: Medicana-Bornova İşbirliği
3
Niğde’de Sağlıkta Büyük Dönüşüm: Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2025 Verileri
4
Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi'nden Obezite ve Sağlıklı Yaşam Hamlesi
5
Yenişehir Belediyesi'nden YESAŞ'a Hijyen Cezası
6
Sultangazi'de ilk yüzde 100 uzlaşmalı kentsel dönüşüm: Ürün Sitesi yıkıldı
7
Menemen'de 2025 Açılışlar Yılı: 8 Yeni Tesis Hizmete Girdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları