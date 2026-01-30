MUSKİ’den Gökgedik’e Yeni Sondaj Kuyusu — 31 Kuyuyla 7 milyon 758 bin ton ilave su

MUSKİ’den Yatağan Gökgedik Mahallesi’ne yeni sondaj kuyusu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Yatağan ilçesi Gökgedik Mahallesi’nde başlattığı sondaj kuyusu çalışmalarını başarıyla tamamladı. Projenin sisteme dahil edilmesiyle, özellikle yaz aylarında iklim kaynaklı su kesintilerinin önlenmesi hedefleniyor.

İl genelinde açılan kuyularla 7 milyon 758 bin ton ilave su sağlandı

MUSKİ, 2025 yılı içinde il genelinde toplam 31 adet sondaj kuyusu açtı. Açılan kuyularla mahallelerin içme suyu sistemlerine, yaklaşık 3 bin 100 adet olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek hacme denk gelen 7 milyon 758 bin ton ilave su aktarıldı. Yatağan Gökgedik’te tamamlanan sondajda borulama işlemleri sürüyor; üç günlük pompa denemesinin ardından işletilebilir debi belirlenecek ve kuyu sisteme alınacak.

Sondaj çalışmalarıyla mahallelere kalıcı çözümler

Başkan Ahmet Aras’ın içme ve kullanma suyu altyapısını güçlendirme talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, Eylül 2025 itibarıyla 25. Etap sondaj ihalesi de gerçekleştirildi ve farklı mahallelerde çalışmalar devam ediyor. Yapılan etütlerle ihtiyaç belirlenen bölgelerde sondaj kazıları tamamlanıyor; kuyularda borulama ve pompa testleri ile işletilebilir debi değerlendiriliyor. Bu adımlar, mevcut su kaynaklarını destekleyerek yaz aylarındaki su sıkıntılarını azaltmayı ve vatandaşlara kesintisiz su temini sağlamayı amaçlıyor.

Muhtar ve mahalle sakinlerinden memnuniyet

Gökgedik Mahallesi Muhtarı Erdoğan Kocabıyık, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti şöyle aktardı: "Mahallemizde yaz aylarında su yetersizliği yaşanıyordu, özellikle üst kesimlerde ciddi sıkıntılar vardı. Taleplerimizi ilettik, ekipler kısa sürede geri dönüş sağladılar ve sahada incelemelerde bulundular. Projenin ardından kuyuyu mahallemize kazandırdılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a, MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül’e ve sahada görev yapan tüm MUSKİ personeline mahallem adına teşekkür ediyorum."

Gökgedik sakini Mehmet Kocabıyık da sürecin hızlı ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ben 25 yaşındayım, kendimi bildim bileli yaz aylarında su sıkıntısı çekiyorduk; özellikle yüksek kesimlere su ulaşmıyordu. Muhtarlığa ilettiğimiz taleplere hızlı dönüş alındı, çalışmalar başladı ve kuyu tamamlandı. İnanıyoruz ki yapılan kuyu sayesinde sorunlarımız tamamen çözülecek. Bu sıkıntının sona ermesine öncülük eden Başkan Ahmet Aras’a, MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül’e ve emeği geçen tüm MUSKİ personeline çok teşekkür ederim" dedi.

