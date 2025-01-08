Bebek Ölümleri Araştırma Komisyonu SGK Yetkililerini Dinledi

Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu Toplandı

Bebek ölümleri ve özel sağlık kuruluşları konularını araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkililerini dinledi. Komisyon, T.B.M.M.'de AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı.

SGK'dan Önemli Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, kamuoyunda "yenidoğan ölümleri" olarak bilinen konuyla ilgili olarak SGK'nın, sözleşme ihlalleri ve usulsüzlüklerin tespit edilmesine yardımcı olduklarını açıkladı. Ertem, kamu zararının tespit edilmesinin güçlendirilmesi için önemli adımların atıldığını ifade etti.

SGK Genel Müdürü'nden Veriler

SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Doç. Dr. Eren Usul, komisyona sunum gerçekleştirerek, Türkiye’de 908 hastane, 162 üniversite hastanesi ve 1331 özel sağlık hizmeti sunucusu ile toplamda 2401 sağlık hizmeti sunucusu üzerinden sağlık hizmetlerinin temin edildiğini belirtti.

Usul, sözleşme ihlalleri durumunda uygulanan cezalara dair bilgiler vererek, "Sunulmayan sağlık hizmetinin fatura edildiği durumlarda toplam 10 kat ceza uygulanmaktadır" dedi. Ayrıca, Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında 2024'te 26,18 milyar TL'lik bir bütçe öngörüldüğünü kaydetti.

Yoğun Bakım Tedavilerine Dikkat

2022 yılında kamuda yoğun bakımlara toplam 9,22 milyar TL, 2023'te ise 16,19 milyar TL ödeme yapıldığını bildiren Usul, özel sağlık hizmet sunucularında ise 2024 yılı için 4,61 milyar TL ayrılacağını açıkladı.

Fatura İncelemeleri ve Cezai İşlemler

Fatura inceleme süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen Usul, "Yapay zeka destekli fatura inceleme sürecini başlatıyoruz" dedi. Ayrıca ruhsatı iptal edilen hastanelere herhangi bir ödeme yapılmadığını açıkladı.

Özel Hastaneler Üzerindeki Cezai Yükümlülükler

Bülent Uğur Ecevit, ruhsatı askıya alınan 9 hastane ile yapılan tedbir kararlarını açıkladı ve bu hastanelere hiçbir ödeme yapılmadığını belirtti. Söz konusu hastanelere yönelik idari işlemlerin devam ettiğini vurguladı.

Yenidoğanlarla İlgili İhlaller

Ertem, "Şafak Hastaneleri" ile ilgili olarak 189 davamız olduğunu belirtti. Ayrıca, bu hastanelerle yapılan sözleşmelerin, devam eden mahkeme süreci nedeniyle iptal edilemediğini ifade etti.

Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkililerini dinledi. Komisyon, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan (ortada) başkanlığında toplandı.

Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkililerini dinledi. Komisyon, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan (ortada) başkanlığında toplandı.