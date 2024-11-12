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Belçika'da Hükümet Krizi Devam Ediyor

Belçika'da hükümeti kurma çalışmaları sürerken, Kral Philippe'nin lideri Bart De Wever ile görüşmesine rağmen ilerleme kaydedilemedi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 18:03
Belçika'da Hükümet Krizi Devam Ediyor

Belçika'da Hükümet Kurma Çalışmaları İlerlemiyor

Belçika'da haziran ayında yapılan seçimlerin ardından hükümeti kurma çabaları devam ediyor. Kraliyet'in yaptığı açıklamaya göre, Kral Philippe, seçimin galibi olan Flaman milliyetçisi parti N-VA'nın lideri Bart De Wever'i sarayında kabul etti.

Kral'ın Açıklamaları

De Wever'in sunduğu raporu değerlendiren Kral Philippe, hükümetin kurulmasıyla ilgili net bir ilerleme kaydedilemediğini belirtti ve 25 Kasım'da yeni bir görüşme yapılacağını duyurdu. Bir önceki görüşmede, De Wever'in istifasını sunduğunu ancak Kral’ın bunu kabul etmeyerek ona ek süre verdiğini hatırlatmakta fayda var.

Koalisyon Görüşmelerinin Süreci

Seçimlerin ardından Kral tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen De Wever, N-VA partisinin tek başına iktidar çoğunluğunu elde edememesi sebebiyle, Brüksel Başkent Bölgesi ve Valonya'da en yüksek oyu alan Frankofon liberal MR partisi, Les Engages, Flaman Vooruit ve CD&V partileriyle 5'li koalisyon görüşmeleri yapmıştı.

Görüşmeler De Wever'in federal sosyal reform önerisi üzerinde genişlerken, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Ancak, Flaman Vooruit partisi müzakerelerden çekilerek sürecin daha da karmaşık hale gelmesine sebep oldu.

Geçmişteki Hükümet Krizleri

Belçika'da federal bölgeler arasındaki anlaşmazlıklar, hemen her seçimden sonra ortaya çıkan siyasi krizlere yol açıyor. Ülke, 1979 seçimlerinden sonra 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrası ise tam 653 gün hükümetsiz kalmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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