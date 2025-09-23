Belçika'dan Filistin Tanıma Kararı — De Wever'den Net Mesaj

Belçika Başbakanı Bart De Wever, Belçika'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararının dünyaya güçlü siyasi ve diplomatik sinyal gönderdiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 00:29
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 00:29
Başbakanın açıklaması

Belçika Başbakanı Bart De Wever, yaptığı açıklamada "Belçika, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler grubuna katılarak bugün dünyaya güçlü bir siyasi ve diplomatik sinyal veriyor" dedi.

Açıklama, Belçika'nın dış politika tercihleri bağlamında önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. De Wever'in sözleri, ülkenin uluslararası arenadaki konumunu ve bölgesel diplomasiye yaklaşımını yansıtan güçlü bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Belçika tarafından yapılan bu hamlenin, uluslararası ilişkiler ve diplomatik dengeler üzerindeki etkileri yakından takip edilecek.

