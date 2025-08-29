Belçika'dan Ukrayna'ya 100 Milyon Avro: PURL ve F-16 Taahhüdü

Belçika NATO PURL Programına 100 Milyon Avro Katkı Sağlayacak

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" programına 100 milyon avro katkı sağlayacaklarını açıkladı. Francken bu açıklamayı, AB Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen 2 günlük Gyminch formatlı AB Savunma Bakanları Toplantısı'na girişinde yaptı.

F-16 ve Eğitime İlişkin Açıklamalar

Francken, ülkesinin "en kısa zamanda" F-16 savaş uçakları göndereceğini belirtti ve "Elimizden gelen her şeyle Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğiz." dedi. Ukrayna'da en kısa zamanda ateşkes sağlanmasını umduğunu ancak bu konuda şüpheci olduğunu ifade ederek, Rusya'ya karşı yaptırımların artırılması gerektiğini vurguladı.

Ukraynalı askerlerin ülkede eğitilmesiyle ilgili soruya yanıt veren Francken, "Ukrayna içinde eğitimlerini sağlamak öncelikli bir konu değil. Ateşkes olmadan da güvenlik durumu nedeniyle bu zor olacak. Eğitmenler Belçikalı askerler ve bu risk çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Bağlam ve PURL'e Katılan Müttefikler

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile 14 Temmuz'da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya silah gönderme konusunda anlaşma yaptıklarını belirterek, ülkesinin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıklamıştı. Rutte ise "ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarik etme kararı çok önemli. Avrupalı devletlerle görüşeceğim ve Ukrayna için askeri yardım konteynerleri hazırlayacağız." demişti.

Hollanda, ABD silahlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren, NATO'nun PURL olarak adlandırdığı yeni mekanizma kapsamında Ukrayna'yı destekleyen ilk müttefik oldu. Bunu takiben Danimarka, Norveç, İsveç, Almanya ve Kanada da programa katıldıklarını duyurdu.