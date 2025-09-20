Belediyelerden Yılın Fırsatı: Aylık 400 TL'ye Dükkan ve İş Yeri İhaleleri

Belediyelerden Yılın Fırsatı: Aylık 400 TL'ye Dükkan ve İş Yeri

Ekonomideki hareketlilik sürerken, kendi işini kurmak veya yatırım yapmak isteyen girişimciler için belediyelerden cazip fırsatlar ortaya çıktı. Muğla Yatağan ve Mersin Anamur Belediyeleri, mülkiyetlerindeki dükkan ve iş yerlerini ihale yoluyla kiraya verecek.

Yatağan'da 9 Farklı Mahallede İş Yeri

Muğla'nın Yatağan Belediyesi, ilçe genelinde farklı mahallelerde bulunan toplam 9 adet iş yeri vasıflı taşınmazı 5 yıl (60 ay) süreyle kiraya vermek için ihale düzenliyor. İhale, 7 Ekim 2025 Salı günü saat 10:00'da Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. İşlem, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yapılacak.

İhaleye çıkacak iş yerleri arasında kahvehane, depo, küçük dükkanlar ve daha geniş işletmeler yer alıyor. Özellikle Turgut Mahallesi'nde bulunan 18 m² büyüklüğündeki iş yerinin aylık 400 TL muhammen bedelle ihaleye çıkması, düşük sermayeyle iş kurmak isteyenler için dikkat çekici bir fırsat sunuyor.

Diğer bazı iş yerleri ve aylık muhammen bedelleri:

Alaşar Mahallesi: 70 m²'lik Kahvehane - 900 TL

Doğanköy Mahallesi: 45 m²'lik İş Yeri - 1.000 TL

Gökpınar Mahallesi: 20 m²'lik İş Yeri - 1.400 TL

Yukarıyayla Mahallesi: 12 m²'lik İş Yeri - 900 TL





İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminat bedelini yatırmaları; nüfus cüzdanı sureti, ikametgâh belgesi ve Yatağan Belediyesi'nden alınmış "borcu yoktur" yazısı gibi belgeleri hazırlamaları gerekiyor.

Anamur'da Akdeniz Caddesi Üzerinde Dükkan

Anamur Belediyesi, Sağlık Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan 28 m² büyüklüğündeki dükkanı 3 yıllığına kiraya verecek. İhale, 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 15:00'te Anamur Belediyesi Ar-Ge toplantı odasında yapılacak.

Bu ihale de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin c bendi uyarınca Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek. Kiraya verilecek yerin 3 yıllık muhammen bedeli 270.000 TL + KDV olarak belirlendi; katılımcılardan bu bedelin %3'ü olan 8.100 TL tutarında geçici teminat isteniyor.

Girişimciler ve esnaf için önemli fırsatlar sunan bu ihaleler için ilgilenenlerin ilgili belediyelerin duyurularını ve şartnamelerini dikkatle incelemesi, gerekli belgeleri önceden hazırlaması faydalı olacaktır.