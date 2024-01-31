Benzine zam geliyor: Bu gece benzin fiyatlarına 95 kuruş zam gelecek

Akaryakıt fiyatları, petrol ve ürün fiyatları ile döviz kurlarındaki yükseliş ve vergi artışları nedeniyle zamlanmaya devam ediyor.

Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren artacak. Sektör kaynakları, benzinin litre fiyatına 95 kuruşluk zam yapılacağını duyurdu.

Motorine son zam 20 Ocak'ta 1 lira 15 kuruş olarak yansımıştı. Motorinin litre fiyatına önceki gece de 1 lira 38 kuruş zam yapıldı. Bu gece motorinde fiyat değişikliği olmayacak. Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruşluk zam gelmişti.

BENZİNDE YENİ FİYATLANDIRMA NE OLACAK?

Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren artacak. Benzinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 39,33 TL, Ankara'da 39,99 TL, İzmir'de 40,20 TL olacak.

Motorinin litre fiyatı ise ortalama olarak İstanbul'da 41,65 TL, Ankara'da 42,38 TL, İzmir'de 42,59 TL olarak satılacak. Fiyatlar, bölge, ilçe ve bayiye göre değişiklik gösterebilir.