Berkay Melikoğlu davasında 'kemik yaşı' ve ev hapsi talebi tepki çekti

Tokat Turhal'da 3 Mart'ta öldürülen 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu davasında, sanık avukatının 'kemik yaşı' ve ev hapsi talebi aileyi sarstı; mahkeme reddetti.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:27
Berkay Melikoğlu davasında tartışmalı talep mahkeme salonunu gerdi

Tokat’ın Turhal ilçesinde 3 Mart tarihinde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu ile ilgili davada, sanık avukatının yaptığı talepler aileyi ikinci kez yıktı.

Olayın ayrıntıları

Olay, Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesinde 3 Mart’ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önce husumet bulunan A.M.Ö. ile Berkay Melikoğlu arasında çıkan tartışma büyüdü ve A.M.Ö., yanında bulundurduğu bıçakla Melikoğlu’nu dört yerinden yaraladı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı.

Mahkemede şok talep: Kemik yaşı ve ev hapsi

Duruşma, Zile Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme salonunda sanık avukatı, Berkay için 'kemik yaşı tespiti' yapılmasını talep etti ve müvekkilinin psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle ev hapsi istedi. Bu talepler, Melikoğlu ailesi ve salondaki vatandaşların tepkisini çekti. Mahkeme, avukatın taleplerini reddetti.

Ailenin tepkisi ve çağrı

Berkay’ın kardeşi Işıl Melikoğlu, sanık avukatının taleplerinin aileyi derinden yaraladığını belirterek, 'Kardeşim 3 Mart 2025’te bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sanık avukatı, sanki kardeşim 17 yaşından büyük olsaydı ölümü hak etmiş gibi mezarının açılarak kemik yaşı tespiti yapılmasını talep etti. Üstelik katilin psikolojisi bozulmasın diye ev hapsi istediler. Biz bunları asla kabul etmiyoruz. Mahkeme de reddetti. Bu talepler bize acı çektirmek için' dedi.

Işıl Melikoğlu, Tokat halkına destek çağrısı yaparak, 'Berkay çok iyi bir insandı. Onu yalnız bırakmayın. 19 Aralık'ta Zile Ağır Ceza Adliyesinde ikinci duruşmamız var. Tüm Tokat halkını Berkay’ın yanında olmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

Dava 19 Aralık tarihinde devam edecek.

