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Berlin'de Filistin Destek Gösterisi: Çok Sayıda Gözaltı

Berlin'de Filistin'e destek eyleminde birçok kişi gözaltına alındı. Protestolar sürerken polis ile arbede yaşandı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 23:52
Berlin'de Filistin Destek Gösterisi: Çok Sayıda Gözaltı

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek için düzenlenen gösteride çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Eylemciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı duruş sergilemek ve Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla toplandı.

Gösterilere Katılım

Platz der Lufbrücke metro istasyonu yakınında bir araya gelen 1000'den fazla kişi, Filistin bayrakları ile yürüyüşe geçti. Protestocular, "Filistinli çocuklar, Avrupa'daki çocuklardan daha az mı değerli?", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Alman silahları Gazze'de öldürüyor" ve "İsrail'i ve dostlarını boykot etmek etkilidir" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Polis Müdahalesi ve Gözaltılar

Yürüyüş sırasında bazı anlarda polis ile eylemciler arasında çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri, göstericilere sert müdahalelerde bulunarak çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına aldı. Polisin müdahalesi neticesinde yürüyüş Gneisenau metro istasyonu yakınında sona erdi ve bu alandan ayrılmayan kalabalık bir grup gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına...

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına...

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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