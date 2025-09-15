Beşiktaş'ta Gece Kulübü Yangını: 29 Kişinin Ölümüyle İlgili 22 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Beşiktaş'ta Gece Kulübü Yangını: 29 Kişinin Ölümüyle İlgili Dava Devam Ediyor

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği Masquerade gece kulübü yangınıyla ilgili yargılama sürdü.

Duruşma, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapıldı. Salonda 4 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Bazı müştekiler ile tutuksuz sanıkların bir kısmı ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşmada öne çıkan gelişmeler

Mahkeme başkanı, şüphelilerin kusur durumunun belirlenmesi için beklenen ek bilirkişi raporunun henüz adli makama ulaşmadığını bildirdi. Bir kısım müşteki avukatları, duruşmaların Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda sürdürülmesini talep etti ve tutuksuz sanıklardan Dursun Çelik, Sibel Çelik, Fatma Dörtgül, İbrahim Bildirici ve İsmet Şen'in tutuklanmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını, ayrıca tutuksuz sanıklardan Fatma Dörtgül'ün tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş ve Mehmet Memduh Ceylan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verirken; bazı tutuksuz sanıkların tutuklanması taleplerini reddetti.

Heyet, ek bilirkişi raporunun gelmesinin beklenmesine hükmetti ve bir sonraki duruşmanın 3 Kasım'da İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmasına karar verdi.

İddianamedeki suçlamalar ve dosya kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 29 kişi "maktul", 27 kişi "müşteki" ve 9 kişi "sanık" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, 2 Nisan 2024 tarihinde saat 12.35 sıralarında Masquerade isimli iş yerinde yangın çıktığı, itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği ve itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri çıkardığı; yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği anlatılıyor.

İddianamede, dumandan etkilenen Usamettin Yıldırım ile Gülden Taşpınar'ın yaralandığı, yapılan incelemeler sonucunda işletme sahiplerinin Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ile Mehmet Memduh Ceylan olduğu ve mesul müdürün İsmet Şen olduğu belirtildi.

Savcılıkça, sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan, 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Birleştirilen dosya kapsamında ise Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral, Ahmet Mithat Şermet, itfaiye personeli ve belediyede görevli kamu görevlileri hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu isimler arasında Fazlı Yavuz, Numan Bulburu, Tuncay Akdağ, Şükrü Öztürk, Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez ve Uğur Türkyılmaz bulunuyor.

Mahkeme heyeti, önceki celsede İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanlarından oluşan bilirkişi heyetinin raporuna tarafların itiraz etmesi üzerine ek bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdiğini hatırlattı; ek rapor bekleniyor.