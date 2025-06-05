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Beşiktaş'ta Kurşunlama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı

Beşiktaş'ta bir iş yerini kurşunlayan 2 zanlı tutuklandı, azmettirici ise gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 13:05
Beşiktaş'ta Kurşunlama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı

Beşiktaş'ta İş Yerini Kurşunlayan Zanlılar Yakalandı

Beşiktaş'ta, 13 Mayıs'ta Bebek'te bulunan bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda, güvenlik kameralarındaki kayıtları inceleyen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay anında yaya olarak iş yerine gelen maskeli 2 şahsın kurşun sıktığını tespit etti.

Olayın gerçekleştiği iş yerinin sahibi İ.Ş., yapılan görüşmelerde herhangi bir husumeti olmadığını ve tehditle karşılaşmadığını belirtmişken, polis ekipleri şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini belirledi.

Ö.C. ve A.M. isimli şüpheliler, Küçükçekmece ve Kocaeli'nde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Her iki şahsın çeşitli suçlardan sabıka kayıtları bulunduğu belirtildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Ayrıca, olayın azmettiricisi olduğu belirlenen S.M.İ. de Küçükçekmece'de yapılan bir operasyonla gözaltına alındı. S.M.İ.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Beşiktaş'ta, bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si...

Beşiktaş'ta, bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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