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Beşiktaş'ta Yangınla İlgili Keşif Gerçekleşti

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybedenler için keşif yapıldı. Mahkeme süreci ve acılı yakınların yaşadığı zorluklar gündemde.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 15:41
Beşiktaş'ta Yangınla İlgili Keşif Gerçekleşti

Beşiktaş'taki Yangın Davası İçin Olay Yerinde Keşif

Beşiktaş’ta meydana gelen ve 29 kişinin ölümüne yol açan gece kulübü yangınına ilişkin davanın kapsamındaki keşif işlemi gerçekleştirildi. Olay, 2 Nisan tarihinde gece kulübünde yapılan tadilat sırasında meydana geldi ve bu yangın birçok hayatı kararttı.

Keşif Detayları ve Katılımcılar

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına göre, sabah saatlerinde keşif için bir heyet olay yerine intikal etti. Bu heyet içerisinde duruşma savcısı, bilirkişi ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri, itfaiye ve polis yetkilileri yer aldı. Yangın anında hayatını kaybedenlerin yakınları ile avukatları da keşif alanında bulundular. Keşif süreci, yaklaşık 4,5 saat boyunca devam etti ve sonrasında taraflar, yangının yaşandığı gece kulübüne girerek incelemelerde bulundular.

Acılı Yakınların Duyguları

Yangında hayatını kaybeden Özkan Baş’ın eşi Emine Kaya Baş, sürecin zorluğuna değinerek, "Mahkeme sürecimiz çok zor geçiyor ve sanık avukatlarıyla ilgili olumsuz bir tutum içerisindeyiz. Kayıbın yanı sıra bu sürecin getirdiği zorluklarla başa çıkmakta zorlanıyoruz. Gece eve döndüğümde hep kaygılı ve endişeli hissediyorum," dedi.

Kaya Baş ayrıca, Beşiktaş Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden hiçbir yetkilinin kendilerine destek çıkmadığını belirtti. Emine Kaya Baş, "İçeride iş güvenliği uzmanı yoktu, yangın tüpleri çalışmıyordu. 2-3 dakika içinde yakınlarımız boğularak hayatını kaybetti," diyerek durumu özetledi.

Olay Yerindeki Tepkiler

Yangınla ilgili olay yerinde bulunan bir kulüp çalışanına da tepki gösteren Kaya Baş, yaşananların acısını derinlemesine hissettiklerine dikkat çekti.

Keşfin ardından, gece kulübünün kapısı tekrar kapatıldı ve süreç devam etmektedir.

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin dava kapsamında olay yerinde keşif...

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı. Gece kulübünde 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 22 sanığın yargılandığı davaya bakan İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı uyarınca keşfe katılacak heyet sabah erken saatlerde olay yerine geldi.

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin dava kapsamında olay yerinde keşif...

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı. Gece kulübünde 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 22 sanığın yargılandığı davaya bakan İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı uyarınca keşfe katılacak heyet sabah erken saatlerde olay yerine geldi.

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