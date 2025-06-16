Beşiktaş'taki Gece Kulübü Yangını Davasında 22 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Beşiktaş Gece Kulübü Yangını Davası Devam Ediyor

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği 29 Nisan 2024 tarihindeki gece kulübü yangınına ilişkin yargılanmaya devam ediliyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri'deki duruşmada, 4'ü tutuklu olmak üzere toplam 22 sanığın yargılama sürecini sürdürüyor.

Müştekiler Dava Sürecine Dair Duygularını Paylaştı

Yangında hayatını kaybeden Özkan Kayabaş'ın eşi Emine Kayabaş, davanın düzenlendiği gün Ekrem İmamoğlu'nun da başka bir davasının bulunduğuna dikkat çekerek, toplumun davaya karşı duyarsız olduğunu ifade etti. Kayabaş, dışarıda halkın destek göstermediğini, davanın ses getirmediğini vurguladı.

Müşteki avukatlarından Ahmet Ergin, adalet arayışlarının sürdüğünü belirterek, yangın nedeniyle yalnızca 4 kişinin tutuklu bulunduğunu açıkladı. Ergin, "29 cana karşılık sadece 4 kişi tutuklu. İşverenler ve ilgili kişiler tutuksuz kalıyor," dedi.

Duruşmanın Gelişmeleri ve İtirazlar

Duruşmada, şüphelilerin kusurlarının belirlenmesi için İstanbul Teknik Üniversitesi'nden oluşturulan bilirkişi heyetinin raporuna itiraz edildiği açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve ek raporun beklenmesine hükmetti.

Mahkeme sürecinde müdahillik yapan aileler, davanın uzamasının kendilerini daha fazla üzdüğünü dile getirdi. Özellikle Mahmut Emin Kaya'nın ailesi, çocuklarının iş yerinin sahiplerinin sorumlu tutulmadığını ve davanın ciddiyetinin dikkate alınmadığını belirtti.

Dava Hakkında İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı ifade ediliyor. Sanıklar hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" gibi suçlamalar yer alıyor.

Eğer hukuki süreçlerde bir ilerleme kaydedilmezse, ailelerin acılarının bir kat daha derinleşeceği düşünülüyor. Mahkumiyet talepleri dosya içinde açıkça işleniyor. Her ne kadar duruşmalar devam etse de, ailenin adalet arayışı kesilmeyecek.

Duruşma, 15 Eylül 2024 tarihine ertelendi.

Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024'te gece kulübünde tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Gece kulübü yangınına ilişkin davanın duruşmasının ardından, müşteki aileleri ve avukatları adliye önünde açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024'te gece kulübünde tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Gece kulübü yangınına ilişkin davanın duruşmasının ardından, müşteki aileleri ve avukatları adliye önünde açıklamalarda bulundu.