Beşiri'de Silahlı Saldırı: Anne, Baba ve 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme: Cenazelerin hastane morguna kaldırılması ve detaylar eklendi

Batman'ın Beşiri ilçesinde meydana gelen saldırıda, 14 Eylül saat 22.55 sıralarında Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan M.Ş.'nin kullandığı araca kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre saldırıda araçta bulunan M.Ş. ile eşi T.Ş., kızı E.Ş. ve oğlu A.Ş. hayatını kaybetti.

Açıklamada, olaya ilişkin cumhuriyet savcılığınca adli tahkikat başlatıldığı ve güvenlik birimleri tarafından olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, gelişmelerin basın ve kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceği ifade edildi. Valilik, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerince, silahlı saldırıya uğrayan 72 EK 339 plakalı hafif ticari araçta da inceleme yapıldığı bildirildi.

Soruşturma sürüyor; yetkililerden gelecek yeni bilgilendirmeler izleniyor.

