Beşiri'de Silahlı Saldırı: Anne, Baba ve 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Batman'ın Beşiri ilçesinde 14 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıda M.Ş. ile eşi T.Ş. ve çocukları E.Ş. ve A.Ş. yaşamını yitirdi; cenazeler morga kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 02:07
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 02:07
Beşiri'de Silahlı Saldırı: Anne, Baba ve 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Beşiri'de Silahlı Saldırı: Anne, Baba ve 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme: Cenazelerin hastane morguna kaldırılması ve detaylar eklendi

Batman'ın Beşiri ilçesinde meydana gelen saldırıda, 14 Eylül saat 22.55 sıralarında Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan M.Ş.'nin kullandığı araca kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre saldırıda araçta bulunan M.Ş. ile eşi T.Ş., kızı E.Ş. ve oğlu A.Ş. hayatını kaybetti.

Açıklamada, olaya ilişkin cumhuriyet savcılığınca adli tahkikat başlatıldığı ve güvenlik birimleri tarafından olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, gelişmelerin basın ve kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceği ifade edildi. Valilik, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerince, silahlı saldırıya uğrayan 72 EK 339 plakalı hafif ticari araçta da inceleme yapıldığı bildirildi.

Soruşturma sürüyor; yetkililerden gelecek yeni bilgilendirmeler izleniyor.

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu yaşamını...

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu yaşamını...

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zamfara'da Düğün Konvoyu Faciası: Otobüs Nehre Düştü, 19 Ölü
2
Muş'ta Ev Yangını: 71 Yaşındaki Kutbettin Bursal Hayatını Kaybetti
3
Beşiri'de Silahlı Saldırı: Anne, Baba ve 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
4
Bakan Yaşar Güler Vietnam'da: Hanoi'de Resmi Ziyaretler
5
Adana'da Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek: ASİM'den Basın Açıklaması
6
Bayraktar, ABD Enerji Bakanı Wright ile Gastech 2025'te Görüştü — BOTAŞ'tan Yeni LNG Anlaşmaları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye