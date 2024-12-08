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Beşşar Esed'in Kaçışı: Şam'dan Humus'a Giden Uçak Üzerine İddialar Artıyor

Suriye'de Beşşar Esed'in akıbeti belirsizliğini korurken, Şam'dan Humus'a giden uçakla ilgili spekülasyonlar gündemde.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 07:12
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 07:12
Beşşar Esed'in Kaçışı: Şam'dan Humus'a Giden Uçak Üzerine İddialar Artıyor

Şam'dan Humus'a Uçan Esed İddiası Gündemde

Suriye'de rejimin başkenti Şam'da kontrol kaybı yaşanırken, Beşşar Esed'in nerede olduğu daha büyük bir soru işareti haline geldi. Son gelişmeler, Şam-Lazkiye arasındaki uçuşa dair sosyal medya üzerindeki tartışmaları alevlendirdi.

Uçuş Takip Sitelerinde Neler Yaşandı?

Esed rejiminin başkentte kontrolü kaybettiği ve rejim karşıtı grupların kent merkezine girmeye başladığı bu dönemde, Esed'in Şam'dan bir uçakla ayrıldığına dair iddialar öne çıktı. İnternetteki uçuş takip siteleri, Şam'daki havalimanından kalkan bir uçağın Humus'un batısında görüldüğünü ancak daha sonra izinin kaybolduğunu bildirdi.

Olağandışı Hareketler ve Yükseklik İddiası

Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve olağandışı hareketler yaptığı ileri sürüldü. Bu durum, Esed'in durumu hakkında spekülasyonları daha da artırdı.

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