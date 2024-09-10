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Beyaz Saray, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Öldürülmesine İlişkin Açıklama Yaptı

Beyaz Saray, protesto sırasında öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi hakkında endişelerini dile getirdi. Öldürülmesi trajik olarak değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 17:45
Beyaz Saray, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Öldürülmesine İlişkin Açıklama Yaptı

Beyaz Saray'dan Eygi Açıklaması

Beyaz Saray, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, bu olayın son derece trajik olduğunu ifade ederek, "Bir protestoya katılan masum bir kişinin öldürülmemesi gerekirdi." dedi.

Soruşturma Süreci

Kirby, İsrail ordusunun kendi iç soruşturmasını tamamladığını ve Eygi'nin ölümündeki hataların kabul edildiğini açıkladı. Soruşturmanın askeri savcılığa yönlendirildiğini belirten Kirby, bu sürecin yakından takip edileceğini vurguladı.

Hzgi'nin Ölümünün Ardındaki Gelişmeler

26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus şehrindeki bir gösteride başından vurularak hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu, Eygi'nin uğradığı vurulmanın "kasıt olmadan" gerçekleşmiş olabileceğini öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, olayla ilgili yaptığı yorumda, "Onun öldürülmesi sebepsiz ve haksızdı. Hiç kimse protestoya katıldığı için vurulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, bağımsız bir soruşturma çağrısına şu an için yorum yapmaktan kaçınarak, cezai soruşturmanın sonucunu bekleyeceklerini dile getirdi.

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