Beykoz Belediye Meclisinde Taşınmazın ADD'ye Tahsisi Tartışması

Beykoz Belediye Meclisi Toplantısında Önemli Gelişmeler

Beykoz Belediye Meclisi'nde yapılan toplantıda, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) şubesine tahsise dair teklifler ele alındı. Toplantı, Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yönetiminde gerçekleştirildi ve gündem dışı konulara da yer verildi.

AK Parti'den Soru Önergesi

AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, önceki meclis toplantısında kabul edilen taşınmaz satışları arasında yer alan ve Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 51 dönümlük arazi ile ilgili başkanlık makamına bir soru önergesi sundu. Deliak, arazinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) devredilmesini önerdi, bu sayede mülkün kamu malı olarak kalacağını ve olası zararların önüne geçileceğini belirtti.

Deliak'tan Eleştiriler

Deliak, Çubuklu Mahallesi’ndeki hobi bahçesi bulunan taşınmazın, ekim ayının ilk toplantısında ADD Beykoz Şubesi’ne 20 yıllığına tahsisine dair önergesinin henüz komisyona ulaşmadığını ifade etti. 20 gün geçmesine rağmen gündem maddesinin ilerlemediğini belirtirken, şunları kaydetti:

“Süreç devam ederken, yaklaşık 2-3 hafta önce söz konusu taşınmaza derneğin tabelaları asıldı. Dernek, bu binanın artık yeni şubeleri olduğunu ve gerçekleştirecekleri etkinliği sosyal medya üzerinden ilan etti. Bu durum, meclisimizin iradesine bir saygısızlıktır. Meclisten karar çıkmadan, derneğin fiili faaliyete başlaması kabul edilemez.”

Hukuki Durum Hakkında Açıklamalar

Deliak, belediyenin bir taşınmazının dernek tarafından hukuki dayanak olmadan kullanıldığını ifade etti ve bu durumun hukuken “işgal” olarak adlandırılabileceğini dile getirdi. Ayrıca, Başkan Köseler'in konuyla ilgili açıklama yapmasını talep etti ve tabelanın kaldırılarak kullanımın sonlandırılması gerektiğini belirtti.