Beykoz'da Sağanakta Tır Devrildi — Kuzey Marmara Otoyolu'nda 1 Yaralı

Beykoz'da sağanak kaza getirdi: Tır devrildi, 1 yaralı
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nda etkili olan sağanak yağışın ardından meydana geldi. Kayganlaşan yol nedeniyle kontrolünü kaybeden tır bariyerleri aşarak şarampole devrildi.
Kaza anı ve müdahale
Kaza, saat 13.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ümraniye istikametinde gerçekleşti. Tırın sürücüsü O.Ö. yönetimindeki araç, yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen tırdaki sürücü O.Ö., ekiplerin müdahalesi sonrası araçtan çıkarılarak olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerden edinilen bilgiye göre sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor.
Trafik ve kurtarma çalışmaları
Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen tırın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
