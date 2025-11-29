Beykoz'da Sağanakta Tır Devrildi — Kuzey Marmara Otoyolu'nda 1 Yaralı

Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye istikametinde sağanak nedeniyle O.Ö. yönetimindeki tır devrildi; sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:07
Beykoz'da Sağanakta Tır Devrildi — Kuzey Marmara Otoyolu'nda 1 Yaralı

Beykoz'da sağanak kaza getirdi: Tır devrildi, 1 yaralı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nda etkili olan sağanak yağışın ardından meydana geldi. Kayganlaşan yol nedeniyle kontrolünü kaybeden tır bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kaza anı ve müdahale

Kaza, saat 13.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ümraniye istikametinde gerçekleşti. Tırın sürücüsü O.Ö. yönetimindeki araç, yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen tırdaki sürücü O.Ö., ekiplerin müdahalesi sonrası araçtan çıkarılarak olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerden edinilen bilgiye göre sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor.

Trafik ve kurtarma çalışmaları

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen tırın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, KAYGANLAŞAN YOLDA TIR’IN KONTROLDEN ÇIKARAK...

KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, KAYGANLAŞAN YOLDA TIR’IN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLMESİNE NEDEN OLDU. KAZADA ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, KAYGANLAŞAN YOLDA TIR’IN KONTROLDEN ÇIKARAK...

İLGİLİ HABERLER

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karayazı'da Hava Yastıkları Açılmadı: Tecrübeli Şoför Facianın Önüne Geçti
2
KAIROS Gemisinde Yangın: Soğutma Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
3
Beşiktaş'ta 'Ten Rengi' Sahnelendi: Kadına Yönelik Şiddete Dikkat
4
Beykoz'da Sağanakta Tır Devrildi — Kuzey Marmara Otoyolu'nda 1 Yaralı
5
Uraloğlu: Kaptan 'Dron saldırısı var' dedi — KAIROS ve VIRAT olayında son durum
6
Kadırga Koyu’nda Sahil Yolu Sağanak Nedeniyle Kapandı — Çanakkale Ayvacık
7
Tekirdağ'da temeli atıldı: Göktaş'tan 9,5 milyar yatırım ve 100 kişilik Engelsiz Yaşam Merkezi

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?