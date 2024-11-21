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Beykoz'da Şiddetli Rüzgarda Ağaç Devri, Bir Kişi Yaralandı

Beykoz'da fırtınanın etkisiyle devrilen ağaç, 1 kişiyi yaraladı. Yaralının durumu iyi, olay bölgesine ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 20:14
Beykoz'da Şiddetli Rüzgarda Ağaç Devri, Bir Kişi Yaralandı

Beykoz'da Fırtına Sonrası Ağaç Devrildi

Beykoz'da etkili olan şiddetli rüzgar, Hz. Yuşa Türbesi ve Camii'nin avlusundaki bir ağacın devrilmesine neden oldu. Olay sırasında türbenin önünde bulunan bir kişi, devrilen ağacın dallarının altında kalarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Başkan Köseler'den Geçmiş Olsun Mesajı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Yuşa Cami'nin avlusunda gerçekleşen talihsiz ağaç devrilmesi olayında yaralanan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Olay yerine hızla müdahale eden İBB itfaiye ve sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ağacın devrildiği anlar, olay yerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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