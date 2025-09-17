Beylikdüzü'nde Emniyet Şeridi İhlali: 3 Servis Sürücüsüne 29 Bin Lira Ceza

Beylikdüzü'nde emniyet şeridi ihlali ve tartışma
İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül tarihinde Beylikdüzü'nde bazı servis minibüsü sürücülerinin emniyet şeridinde ilerlerken sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Görüntülerde, kendilerini uyaran bir sürücünün önünün kesilerek tartışma yaşandığı görüldü.
Yürütülen çalışmalar sonucunda servis sürücüleri N.K. (54), M.A. (32) ve U.Y. (21) yakalandı. Yakalanan şoförlere yönelik işlemler Trafik ekipleri tarafından sürdürüldü.
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; muayenesiz araç, emniyet şeridi ihlali, ani yavaşlamak, yayaları tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmak ve saygısız araç kullanmak maddelerinden toplam 29 bin lira idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, sürücülerden iki kişi hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
Olay, emniyet kurumlarının trafik ihlallerine karşı denetim ve sosyal medyadan gelen ihbarlara verdiği hızlı müdahalenin bir örneği olarak kayda geçti.