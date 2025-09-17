Beylikdüzü'nde Emniyet Şeridi İhlali: 3 Servis Sürücüsüne 29 Bin Lira Ceza

Beylikdüzü'nde emniyet şeridini kullanan ve kendisini uyaran sürücünün önünü keserek tartışan 3 servis sürücüsüne 29 bin lira idari para cezası uygulandı; iki sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.