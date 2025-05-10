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Beylikdüzü'nde Metrobüs Çarpışması: 1 Ölü, 22 Yaralı

Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Olay yerinde incelemeler sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 19:10
Beylikdüzü'nde Metrobüs Çarpışması: 1 Ölü, 22 Yaralı

Beylikdüzü'nde Feci Metrobüs Kazası

Beylikdüzü'nde metrobüs seferleri sırasında yaşanan tragik bir olayda, durakta bekleyen bir metrobüse arkadan çarpan başka bir metrobüs, 1 kişinin ölümüne ve 22 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazanın detayları ise olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kazanın Detayları

Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu almakta olan metrobüse, arkadan gelecek olan bir başka metrobüs çarptı. İlk belirlemelere göre 3’ü ağır olmak üzere toplam 22 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, 37 yaşındaki Ebru Heper hastanede yapılan müdahalelere yanıt veremeyerek yaşamını yitirdi.

Acil Müdahale Süreci

Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kendi imkanlarıyla çıkarak yardım aradı. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde hemen müdahale ederken bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Seferler Etkileniyor

Kaza sonrası, Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatılırken, seferler Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü olarak devam ediyor. Kaza nedeniyle metrobüslerde ciddi hasar meydana gelirken, kırılan cam parçaları da çevreye dağılmış durumda.

Olay Yeri İncelemesi

Savcının olay yerinde gerçekleştireceği incelemenin ardından, kazaya karışan metrobüsler garaja çekilecektir. Bu acı olay, toplu taşıma güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Beylikdüzü'nde metrobüsün, yolcu almak üzere durakta bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması...

Beylikdüzü'nde metrobüsün, yolcu almak üzere durakta bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.

Beylikdüzü'nde metrobüsün, yolcu almak üzere durakta bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması...

Beylikdüzü'nde metrobüsün, yolcu almak üzere durakta bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.

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