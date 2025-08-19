Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama

İçişleri Bakanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Açıklamada, Güney hakkında yürütülen soruşturmada, "suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçları kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Ağustos 2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Kamuoyuna yönelik yapılan açıklama, ilgili yasal düzenlemelere atıf yapılarak kısa ve net bir şekilde duyuruldu.