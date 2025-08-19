DOLAR
40,89 0%
EURO
47,8 -0,1%
ALTIN
4.387,13 -0,15%
BITCOIN
1.748.806,55 63,22%

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'i geçici tedbirle görevden uzaklaştırdığını duyurdu; tutuklama kararı 19 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/1073 sayılıdır.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 13:31
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Görevden Uzaklaştırıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama

İçişleri Bakanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Açıklamada, Güney hakkında yürütülen soruşturmada, "suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçları kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Ağustos 2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Kamuoyuna yönelik yapılan açıklama, ilgili yasal düzenlemelere atıf yapılarak kısa ve net bir şekilde duyuruldu.

İLGİLİ HABERLER

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde
2
Hamas: Gazze'deki Soykırım Durdurulsun — İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı
3
Kocaeli'de Tırdan Düşen Demir Profiller Sonrası D-100 Yolu Ulaşıma Açıldı
4
Hastanelerde hijyende yeni dönem: QR kodla temizlik hızlanıyor
5
Bursa Başköy'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
6
AB Konseyi Washington'daki Trump-Zelenskiy Görüşmesini Değerlendirdi
7
Macron: Trump-Putin-Zelenskiy Zirvesi Sonrası Türkiye'nin de Olacağı Dörtlü Görüşme

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle