DOLAR
39,42 -0,29%
EURO
45,32 0,29%
ALTIN
4.299,11 -0,39%
BITCOIN
4.095.500,7 4,49%

Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi İlk Mezunlarını Verdi

Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi, ilk mezunlarını verdikten sonra anlam dolu bir mezuniyet konseri düzenledi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 20:08
Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi İlk Mezunlarını Verdi

İstanbul, 2021 yılında faaliyete geçen Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi, ilk mezunlarını vererek eğitim sürecinin önemli bir aşamasını tamamladı. Öğrenciler, Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde düzenlenen "Dededen Toruna Sene Sonu ve Mezuniyet Konseri" programıyla diplomasını aldı.

Etkinliğe katılanlar arasında İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Beyoğlu Milli Eğitim Müdürü Cevat Dervişoğlu da yer aldı. Ayrıca İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak ve okul müdürlerinin yanı sıra rehber öğretmenler, veliler ve öğrenciler de etkinlikte bulunmaktaydı.

Programda bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Atlı, bu lisenin Türkiye'nin müzik ve kültür dünyasına pek çok değerli sanatçı kazandıracağına inandığını dile getirerek ilk mezunları kutladı. Kayseri'ye tayin olacağını hatırlatan Atlı, öğrencilerle iletişimini sürdüreceğini belirtti.

Okul Müdürü Muhammed Kerem Öncel, ilk mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını ve okulun, gelecekte dünya çapında ahlaklı müzisyenler yetiştireceğine inandığını ifade etti. Açılışına katkı veren herkese teşekkür etti.

İnsan ve İrfan Vakfı Başkanı Çıtlak, etkinlikte öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, üç kuşak müzisyenle birlikte ilahi söyledi. Mezuniyet programı, protokol üyelerinin öğrencilere mezuniyet belgelerini vermesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

İstanbul'da 2021 yılında açılan Türk müziği okulu Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi...

İstanbul'da 2021 yılında açılan Türk müziği okulu Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi ilk mezunlarını verdi. Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde "Aile Yılı" çerçevesinde "Dededen Toruna Sene Sonu ve Mezuniyet Konseri" programı düzenlendi.

İstanbul'da 2021 yılında açılan Türk müziği okulu Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi...

İstanbul'da 2021 yılında açılan Türk müziği okulu Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi ilk mezunlarını verdi. Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde "Aile Yılı" çerçevesinde "Dededen Toruna Sene Sonu ve Mezuniyet Konseri" programı düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta Tır ile Kamyonetin Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Macaristan'dan Gazipaşa'ya Direk Uçuşlar Başladı
4
Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi İlk Mezunlarını Verdi
5
Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Musiki Yarışması'nın Kazananları Açıklandı
6
Kayseri'de Sondaj Kuyusuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!