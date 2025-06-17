Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi İlk Mezunlarını Verdi

İstanbul, 2021 yılında faaliyete geçen Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi, ilk mezunlarını vererek eğitim sürecinin önemli bir aşamasını tamamladı. Öğrenciler, Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde düzenlenen "Dededen Toruna Sene Sonu ve Mezuniyet Konseri" programıyla diplomasını aldı.

Etkinliğe katılanlar arasında İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Beyoğlu Milli Eğitim Müdürü Cevat Dervişoğlu da yer aldı. Ayrıca İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak ve okul müdürlerinin yanı sıra rehber öğretmenler, veliler ve öğrenciler de etkinlikte bulunmaktaydı.

Programda bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Atlı, bu lisenin Türkiye'nin müzik ve kültür dünyasına pek çok değerli sanatçı kazandıracağına inandığını dile getirerek ilk mezunları kutladı. Kayseri'ye tayin olacağını hatırlatan Atlı, öğrencilerle iletişimini sürdüreceğini belirtti.

Okul Müdürü Muhammed Kerem Öncel, ilk mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını ve okulun, gelecekte dünya çapında ahlaklı müzisyenler yetiştireceğine inandığını ifade etti. Açılışına katkı veren herkese teşekkür etti.

İnsan ve İrfan Vakfı Başkanı Çıtlak, etkinlikte öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, üç kuşak müzisyenle birlikte ilahi söyledi. Mezuniyet programı, protokol üyelerinin öğrencilere mezuniyet belgelerini vermesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

İstanbul'da 2021 yılında açılan Türk müziği okulu Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi ilk mezunlarını verdi. Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde "Aile Yılı" çerçevesinde "Dededen Toruna Sene Sonu ve Mezuniyet Konseri" programı düzenlendi.

İstanbul'da 2021 yılında açılan Türk müziği okulu Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi ilk mezunlarını verdi. Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde "Aile Yılı" çerçevesinde "Dededen Toruna Sene Sonu ve Mezuniyet Konseri" programı düzenlendi.