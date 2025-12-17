Kayseri Şehitlerine Vefa: İsimleri Çeşmede Yaşayacak

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Kırşehirli askerler, şehadetlerinin 9. yılında mezarları başında dualarla anıldı.

Anma töreninde duygusal anlar

Saldırıda şehit düşen Ahmet Taş, Yunus Emre Duran ve Muhammet Ali Ocak için düzenlenen anma programında duygu dolu anlar yaşandı. Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, şehit ailelerini ziyaret ederek, şehitler için özel olarak hazırlatılan tabloları ailelere takdim etti. Ziyaretlerde Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Çeşme projesiyle hatıra yaşatılacak

Programda açıklamalarda bulunan Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Çiçekdağılı şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla ilçede şehitler çeşmesi yapılacağını belirtti. Hakanoğlu, şehitlerin ismini taşıyacak olan çeşmenin Çiçekdağı Belediyesi tarafından inşa edileceğini ve şehitlerin hatırasının bu eserle yaşatılacağını ifade ederek, "Bu şehitlerimizin üçü Çiçekdağılı evlatlarımızdı. Vatan ve millet uğruna Hakk’a yürüdüler. Rabbim mekanlarını cennet eylesin" dedi.

Ailelerin acısı ilk günkü gibi taze

Şehit Ahmet Taş’ın babası Osman Taş ise, aradan 9 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, "Allah başka acılar göstermesin" ifadelerini kullandı.

(EÖ-AG-)

